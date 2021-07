Lyon : l’ancien médecin Jean-Michel Dubernard est décédé

Il avait 80 ans.



Jean-Michel Dubernard a succombé samedi soir à un malaise alors qu’il se trouvait à l’aéroport d’Istanbul en Turquie, selon Le Progrès.

Il a été un pionnier dans le domaine de la greffe. Son exploit le plus connu remonte à 2000, lorsque son équipe et lui réalisent la première double greffe bilatérale des mains et des avant-bras sur Denis Chatelier, victime quatre ans plus tôt d’un accident alors qu’il manipulait une fusée artisanale.

Cinq ans plus tard, le professeur Dubernard participait à la première greffe partielle du visage sur Isabelle Dinoire, défigurée par son chien. La prouesse, première mondiale, continue d’assoir la renommée internationale du Lyonnais, débutée en 1998 lorsqu’il dirigea la première allogreffe d’une main.

Surnommé "Max" par ses proches, il avait en parallèle connu une carrière politique avec deux mandats de député du Rhône, et avait également été djoint au maire de Lyon de 1983 à 2001.