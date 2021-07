Covid-19 : les dernières annonces d’Emmanuel Macron sur la vaccination et le pass sanitaire

Le président s’exprimait ce lundi soir lors d’une allocution télévisée.



"Notre pays est confronté à une reprise forte de l’épidémie qui touche tous les territoires", a notamment déclaré Emmanuel Macron avant d’annoncer de nouvelles mesures pour faire face à la montée du variant Delta en France.

La vaccination va devenir obligatoire pour tous les professionnels en contact avec des personnes fragiles. Des contrôles seront menés dès le 15 septembre et des sanctions pourront être prises en cas de non-respect de la mesure. Sont concernés les personnels soignants ou non qui travaillent dans les hôpitaux, les cliniques et les Ehpad.

Une campagne de rappels pour les premiers vaccinés aura également lieu à la rentrée et les tests PCR seront payants à l’automne prochain. Emmanuel Macron a par ailleurs estimé que la question de la vaccination obligatoire pour tous pourrait se poser mais le président a indiqué vouloir d’abord "faire confiance" à la responsabilité des citoyens.

L’autre annonce importante de la soirée est l’extension du pass sanitaire dès le 21 juillet dans les rassemblements de plus de 50 personnes mais aussi dans les lieux de culture et de loisirs. Il sera obligatoire à partir du début du mois d’août dans les restaurants, les cafés, les bars, les centres commerciaux, les trains, les avions ou encore les cars pour les longs trajets.