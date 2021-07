14 juillet : la liste des feux d’artifice à voir à Lyon et dans ses environs

Les festivités autour de la Fête nationale se dérouleront ce mardi et ce mercredi sur tout le département du Rhône.



Mardi 13 juillet :

Le feu d’artifice fait son retour à Brignais cette année. Le rendez-vous est donné sur le parc de l’Hôtel de Ville à 22h30. A noter également que 6 Mirage 2000 B/C survoleront la commune ce mardi entre 12h15 et 12h30 en se rendant au défilé aérien et terrestre du 14 juillet à Paris.

Du côté de Caluire, la fête sera également au rendez-vous ce mardi à partir de 21h30 sur l’esplanade Bernard Roger-Dalbert avec au programme spectacle de danse, spectacle musical, feu d’artifice et bal populaire. L’ouverture des portes est prévue à 18h. Pass sanitaire obligatoire.

A Décines, on va voir la vie en Bleu Blanc Canal pour la Fête nationale. La base d’aviron accueillera dès 19h une soirée festive (public limité à 1000 personnes). Le feu d’artifice sur le canal sera tiré à 22h30. Il est ouvert à tous avec accès libre sur l’espace public.

A Ecully, la fête du 13 juillet, c’est au parc du Vivier. Un DJ sera présent dès 19h pour assurer l’ambiance avant le feu d’artifice prévu aux alentours de 22h30. Entrée libre. Soirée dansante jusqu’à 00h30 (sous réserve de la règlementation en cours liée à la crise sanitaire).

En ce qui concerne Givors, le feu d’artifice aura lieu à la nuit tombée. Il sera lancé depuis les berges du Rhône vers 23h.

A Meyzieu, un florilège d’activités ludiques, culturelles et sportives se déroulera dès 17h sur la promenade d’Herbens. Le traditionnel feu d’artifice sera lancé à 22h45 sur le bassin du Grand Large.

Direction Oullins où le feu d’artifice sera tiré à la tombée de la nuit du haut du parc Chabrières (entre 22h et 23h). Le boulevard Emile-Zola sera rendu piéton pour l'occasion. L'accès au parc Chabrières sera interdit à partir de 17h.

Le feu d’artifice de Sainte-Foy-lès-Lyon sera placé sous le signe des retrouvailles. Les festivités commenceront dès 19h avec des animations musicales suivies d’un feu d’artifice à 22h30.

A Saint-Priest, le feu d’artifice sera tiré à 22h30 du parc du château. (Port du masque obligatoire pour cause de rassemblement d’un grand nombre de personnes).

A Tassin-la-Demi-Lune, le rendez-vous est donné à partir de 22h30 pour le traditionnel feu d’artifice tiré depuis le parvis de l’Hôtel de Ville.

Au programme des festivités à Irigny : rendez-vous à 19h place de l’Europe pour une déambulation jusqu’à Champvillard et le feu d’artifice à 22h45.

Les habitants de Saint-Genis-Laval auront ce mardi "La Tête dans les étoiles". Cette année, le feu d'artifice sera tiré à 22h40 depuis le Fort de Côte Lorette. Il sera visible à de nombreux endroits de la ville !

Du côté de Dardilly, c’est au parking du Paillet qu’un bal est annoncé à 19h30. Le feu d’artifice se déroulera à la tombée de la nuit.



Mercredi 14 juillet :

Annulé l'année dernière pour cause de Covid-19, le feu d'artifice du 14 juillet aura bel et bien lieu cette année à Lyon, sur le thème du "soleil après la pluie". Au programme à partir de 22h30 ce mercredi : 23 minutes de pyrotechnie orchestrée par la société Brezac artifices. Le tir aura lieu depuis la colline de Fourvière et se déclinera en 7 tableaux de 2 minutes dédiés chacun à une couleur de l’arc-en-ciel. Trois bals populaires sont programmés. Trois scènes, dédiées à la variété française et internationale, au jazz, soul et funk, et au swing, seront réparties dès 21h sur les quais de Saône entre le pont Maréchal Juin et le pont Bonaparte.

Un feu d’artifice aura également lieu à l’hippodrome de Bron-Parilly ce mercredi à 22h30. Le thème retenu cette année est celui des « héros » rendant ainsi hommage à toutes les personnes mobilisées dans la lutte contre le Covid-19. Inscription obligatoire en ligne pour accéder à l’évènement et présentation du pass sanitaire à l’entrée.

Du côté de Rillieux-la-Pape, il faudra se rendre dès 20 heures sur le parvis de l'Hôtel de ville où un show musical sera proposé en attendant le lancement du feu d’artifice aux alentours de 22h30.

A Pierre-Bénite, le rendez-vous sera aussi donné à 22h30 pour le traditionnel feu d’artifice.