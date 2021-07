14 juillet : 450 policiers nationaux mobilisés dans la Métropole de Lyon

Pour encadrer les 13 et 14 juillet, synonymes de bals et de feux d’artifice, et donc d’importants rassemblements, le préfet du Rhône a pris une série de mesures.



Mardi et mercredi, ce sont 450 policiers nationaux qui quadrilleront le territoire de la Métropole de Lyon, avec l’appui de 200 sapeurs-pompiers le premier jour et 250 le second. A noter que 250 autres sapeurs-pompiers resteront mobilisables à tout moment.

Le préfet du Rhône, Pascal Mailhos, a aussi pris des arrêtés qui interdiront la vente d’alcool à emporter mardi et mercredi de 20h à 6h du matin. La consommation de boissons alcoolisées sera interdite sur la voie publique en dehors des lieux réservés à cet effet, de mardi 12h au jeudi 4h du matin.

Enfin, la vente, détention et usage de feux d’artifice, fusées, pétards de catégories F2, F3 et T1, ainsi que de carburant en récipient portable seront interdits de mardi à jeudi, aux mêmes horaires.

La préfecture recommande également à la population le port du masque, même en extérieur, lorsque les règles de distanciation ne peuvent plus s’appliquer.