14 juillet : le feu d'artifice à Lyon est maintenu !

Suite à l’allocution d’Emmanuel Macron, la mairie de Lyon s’est rapprochée de la préfecture du Rhône pour évoquer le feu d’artifice du 14 juillet.



Dans un communiqué de presse, la Ville précise ce mardi soir avoir choisi de maintenir le spectacle pyrotechnique tiré depuis Fourvière à partir de 22h30, et dont le thème cette année est "Le soleil après la pluie". Les trois bals prévus sur plusieurs scènes le long de la Saône ont en revanche été annulés.

Le défilé militaire et les animations de la journée prévus place Bellecour sont aussi maintenus.

La mairie de Lyon lance un appel aux habitants : "Il est malgré tout conseillé d’éviter les rassemblements. Le port du masque et la distanciation sociale seront obligatoires dans toute la zone". Et de préciser que le feu d’artifice sera de grande hauteur (entre 40 et 150 mètres), ce qui permettra de le voir de loin et de ne pas être obligé de s’agglutiner sur les quais.