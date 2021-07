Comment réduire le bruit ? La Métropole de Lyon lance une consultation publique

Elle est organisée à partir de ce vendredi et jusqu'au 30 septembre.



Les habitants de la Métropole peuvent ainsi prendre connaissance de ce document, qui dresse un bilan des actions engagées et qui liste les actions futures, afin de donner leurs avis sur ce sujet de santé publique.

La Métropole a ainsi élaboré 5 pistes d’actions. Il s'agit notamment de réduire le bruit à sa source en travaillant sur les principales sources de bruit et notamment le trafic routier en favorisant par exemple l’usage des transports en commun et des modes actifs. Il est également question d'aménager le territoire de manière à réduire le bruit en développant des dispositifs réduisant la propagation du bruit, de résorber les situations critiques notamment en accompagnant la réhabilitation des bâtiments, favoriser l’accès à une zone calme pour toutes et tous et préserver ces secteurs, connaître, informer et sensibiliser le public.