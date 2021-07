Chassieu : l'élection municipale annulée par la justice

La juridiction a ainsi suivi l'avis du rapporteur public.



Un an après le deuxième tour, le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation de l'élection municipale de Chassieu.

Pour rappel, le deuxième tour de l’élection à Chassieu s’était conclu sur une égalité parfaite de voix entre le maire sortant et la candidate Sylvaine Coponat. Jean-Jacques Sellès l’avait donc emporté selon la règle en vigueur : le bénéfice de l’âge moyen de la liste.

La justice lyonnaise avait déjà ordonné l'annulation de l'élection, considérant "que la liste menée par le maire sortant avait bénéficié irrégulièrement de la distribution de places pour des matchs de football et de la publication, entre les deux tours de scrutin, de numéros d’un bulletin d’information sur les mesures prises par la commune pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ce qui a altéré la régularité du scrutin compte-tenu de l’absence d’écart entre les listes".

"Je prends acte de cet arrêt et j’ai pris la décision, avec la totalité du groupe majoritaire qui me soutient, de me représenter aux prochaines élections municipales. En effet, toutes les décisions prises pendant la crise sanitaire, informations à la population et ajustements nécessaires, ont été décidés en totale responsabilité et je les reprendrai à nouveau s’il le fallait. Fort d’un bilan positif sur le mandat écoulé, autant par les réalisations effectuées que la gestion financière de notre commune, et désireux de poursuivre les objectifs que nous nous sommes fixés en termes de sécurité, développement durable et qualité de vie, nous nous présenterons devant les électeurs avec les mêmes détermination, constance et envie de servir notre commune et ses administrés", a déclaré dans un communiqué Jean-Jacques Sellès.