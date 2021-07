Guillotière : une fresque anti-police réalisée ce mardi

On attendait des fresques à la Guillotière, mais pas forcément de ce genre.



Le "Groupe Antifasciste Lyon et Environs" a réalisé mardi, peu avant 18h, place Mazagran dans le quartier de la Guillotière, une fresque sauvage. Avec un dessin en hommage à Carlo Giuliani, "un jeune militant de 23 ans abattu froidement d'une balle dans la tête" lors d’affrontements en marge du G8 en juillet 2001 en Italie. Mais aussi la mention ACAB, pour 'All Cops Are Bastards'.

Une source proche du dossier indique que les agents sont repartis des lieux avec des bombes de peinture, ce qui n’a néanmoins pas empêché les activistes de terminer leur œuvre insultante. Plus tard dans le même secteur, une voiture des forces de l’ordre sera taguée, là-encore par un "ACAB".