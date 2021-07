Près de Lyon : le bébé impliqué dans l’accident mortel de l’A6 est sorti du coma

C’est une bonne nouvelle après le dramatique accident qui s’était déroulé sur l’A6 dans la nuit du mercredi 30 juin au jeudi 1er juillet.



La voiture d’une octogénaire, qui conduisait en contre sens, avait percuté de plein fouet le véhicule d’un couple et de sa petite fille âgée de moins d’un an au niveau de la commune de Saint-Georges-de-Reneins. Ce bébé était le seul survivant du drame, trois personnes avaient perdu la vie dont l'automobiliste à l'origine du drame, âgée de 84 ans, et les parents de la fillette.

Selon Le Progrès, la petite victime est sortie du coma et se trouve désormais en rééducation. Le quotidien régional précise que les grands-parents de l’enfant devraient la prendre en charge à sa sortie de l’hôpital.