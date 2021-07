L'OL fait match nul (2-2) contre Villareal

Les Lyonnais défiaient ce jeudi soir Villareal en Espagne à l'occasion d'un nouveau match de préparation.



Dans cette rencontre, c’est le club de Jean-Michel Aulas qui a ouvert le score dès la 8eminute grâce à un but de Jean Lucas. Les adversaires du soir ont égalisé à la 23e minute avec une réalisation de Moi Gomez. Villareal repassera même devant l’OL au score avec un nouveau but à la 38e de Boulaye Dia. Magnifiquement servi par Karl Toko Ekambi, le Lyonnais Houssem Aouar inscrira le dernier but du match juste avant la mi-temps.

Prochain match de préparation en vue de la reprise de la Ligue 1dimanche dès 21h. Les hommes de Peter Bosz affronteront le Sporting Clube à Lisbonne au Portugal.