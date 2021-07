Découvrez les sportifs rhodaniens présents aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo cet été !

Ils seront 25 sportifs rhodaniens au Japon cet été pour représenter les couleurs de la France.



Les Jeux Olympiques de Tokyo débutent ce vendredi. Plus de 11 000 athlètes sont présents, dont 378 Français.

Dans cette liste, ils sont 25 Lyonnais et Rhodaniens à participer soit aux Jeux Olympiques (23 juillet au 8 août), soit aux Jeux Paralympiques (24 août au 5 septembre).

A commencer par la discobole Mélina Robert-Michon. Son objectif est clair pour cette olympiade : remporter la médaille, après celle en argent il y a cinq ans.

On retrouvera également la Nantaise, licenciée à l'Entente Sud lyonnais, Floria Gueï. L'athlète de 31 ans avait terminé 11e sur le 400m en 2016 à Rio.

Du côté des sports aquatiques, Hugo Boucheron et Matthieu Androdias représenteront les Bleus en aviron. Le premier avait décroché la médaille d'or aux derniers championnats du monde et le deuxième la même médaille aux championnats d'Europe. Il y aura également deux plongeurs, le Lyonnais Matthieu Rosset et l'Ecullois Alexis Jandars.

Chez les gymnastes, Cyril Tommasone va essayer de décrocher un podium en cheval d'arçons après sa 4e place aux dernières olympiades. La Lyonnaise Manon Brunet va également essayer d'aller chercher une médaille en escrime après sa médaille en chocolat de 2016.

Sur les parquets, on retrouvera de nombreux joueurs et joueuses de l'ASVEL : Thomas Heurtel, Guerschon Yabusele, William Howard, mais aussi Helena Ciak, Marine Fauthoux, Marine Johannes et Alexia Chartereau.

La plus grande surprise de ces JO sera très probablement du côté des terrains de football. Le latéral gauche lyonnais Melvin Bard, qui va s'engager à Nice après la compétition, va essayer d'aller décrocher une médaille avec ses coéquipiers, même si les Bleus se sont lourdement inclinés lors de leur premier match contre le Mexique.

En rugby à 7, Chloé Jacquet, trois-quart centre du LOU Rugby, défendra les couleurs tricolores au Japon.

En tennis, on retrouvera la Lyonnaise Caroline Garcia, en simple et en double. Après une saison compliquée, elle va essayer d'aller décrocher une médaille olympique.

Enfin, Aurélien Giraud, va pouvoir représenter fièrement sa ville dans une nouvelle discipline olympique : le skateboard. Il pourrait entrer encore un peu plus dans l'histoire de son sport en décrochant le premier titre olympique de l'histoire de sa catégorie.

Quelques jours après les JO se tiendront donc les Jeux Paralympiques. Là aussi, le département sera bien représenté avec cinq athlètes qui ont de vraies chances de médaille à commencer par la pongiste Anne Barnéoud qui a déjà remporté quatre fois les jeux. Isabelle Lafaye va, elle, essayer de décrocher un cinquième titre olympique. Le dernier remonte à 2004 à Athènes. Chez les hommes, Maxime Thomas, le numéro trois mondial va essayer d'aller décrocher sa première médaille d'or paralympique, après trois breloques en bronze.

On retrouvera également la spécialiste du sprint et du saut en longueur Angelina Lanza, la paratriathlète Annouck Curzillat et le cycliste Alexandre Lloveras.