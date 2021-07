Baisse du chômage au 2e trimestre 2021 dans le Rhône et la Métropole de Lyon

Pôle Emploi a publié ce mardi les chiffres trimestriels de demandeurs d'emploi.



Dans le Rhône, le taux de chômage a baissé de 2,3% au deuxième trimestre 2021. Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi a lui aussi diminué, mais de 15,2%. Il y a désormais 101 090 chômeurs de catégorie A dans le département.

Même constat sur le seul territoire de la Métropole de Lyon : il y a 2,3% de chômeurs de moins qu'au premier trimestre, ce qui porte conforte une baisse annuelle de 14,8%.

En Auvergne-Rhône-Alpes, on constate une baisse de 3,5% sur un trimestre et de 16,1% sur un an. La région compte désormais 397 700 demandeurs d'emploi.