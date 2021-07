Lyon sous des pluies d'étoiles filantes jusqu'au 23 août !

Mère Nature nous gâte !



Le ciel lyonnais se pare de ses plus belles étoiles ! Depuis la mi-juillet et jusqu'au 23 août, une série de pluies d'étoiles filantes s'invite au-dessus de Lyon pour nous offrir l'un des spectacles naturels les plus exceptionnels.

Ces étoiles sont les Delta Aquarides, elles arrivent dès le mois de juillet et s'installent pour un mois dans le ciel. La NASA a annoncé le pic de ses étoiles, le moment où vous avez le plus de chances de les voir scintiller dans le ciel, pour la nuit du 29 au 30 juillet, entre 4h et 5h du matin. Si vous manquez cette date, vous aurez une autre chance dans la nuit du 12 au 13 août, date à laquelle les Perséides seront de sortie.

Levez la tête et faites un voeu !