Porto-OL : une défaite 5-3 qui ne rassure pas

Ce samedi soir, l’OL disputait son dernier match de préparation avant le retour de la Ligue 1.



Et les hommes de Peter Bosz se sont inclinés une seconde fois, à nouveau contre un club portugais.

Face au FC Porto, l’OL a toujours couru après le score. Malgré les trois buts de Marcelo, Karl Toko Ekambi et Islam Slimani, la défense lyonnaise a pris l’eau et s’incline lourdement 5-3.

Autant dire que le mercato et l’entraînement doivent encore aider l’équipe à s’habituer aux consignes du coach néerlandais, réputé pour son football offensif qui fait prendre beaucoup de risques.

L’OL recevra Brest samedi prochain pour sa première journée de championnat.