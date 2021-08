Une soirée karaoké spéciale Disney débarque à Lyon !

Rendez-vous ce samedi 28 août !



Si l'univers Disney n'a aucun secret pour vous, voilà qui devrait vous intéresser ! Ce samedi 28 août, le Pop Korner donne rendez-vous aux fans inconditionnels de la firme aux grandes oreilles pour une soirée karaoké !

Le coup d'envoi de l'évènement sera donné à 19h30, heure à laquelle les plus braves se lanceront les premiers et interprèteront leur chanson Disney préférée avec, on l'espère, beaucoup de ferveur et d'entrain ! Si l'entrée est libre et gratuite, la réservation est fortement conseillée puisque les places sont limitées et la jauge d'accueil de l'établissement est restreinte.

Pour toutes les informations utiles, c'est par ici !