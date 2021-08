Voici la boisson alcoolisée la plus populaire à Lyon !

Et le grand gagnant est...



Lyon est une ville réputée pour ses nombreux bars, restaurants et établissements de nuit, mais quelle est la boisson alcoolisée chouchou des lyonnais ? Le réseau social Pinterest a publié le classement des boissons alcoolisées les plus populaires par ville en France, et le résultat est assez surprenant pour Lyon !

D'après ce classement, les lyonnais seraient friands de... pastis ! La boisson du sud est très appréciée par les gones, notamment à l'heure de l'apéro ! Du côté de Marseille, c'est le gin tonic qui trône en roi, alors que le spritz est en tête de liste à Bordeaux.