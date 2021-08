Le pass sanitaire obligatoire dans les centres commerciaux de Lyon dès ce lundi

Dès ce lundi, dix centres commerciaux et zones de shopping du Rhône et de la Métropole de Lyon doivent s’organiser pour réclamer le pass sanitaire à leurs entrées.



Conséquence de l’arrêté préfectoral qui entre en vigueur et qui impose de nouvelles mesures et restrictions car le taux d’incidence de l’épidémie de Covid-19 reste élevé dans le département.

La liste des centres où le pass sanitaire est désormais réclamé :

- Lyon : Part-Dieu (accès métro B fermé)

-Lyon : Confluence

-Vaulx-en-Velin : Carré de Soie et 7 Chemins

-Saint-Priest : Porte des Alpes

-Vénissieux : Carrefour et Ikéa

-Caluire : Auchan

-Ecully : Grand Ouest

-Givors : 2 Vallées

-Saint-Genis-Laval : St Genis 2

-Villefranche-sur-Saône : Géant Casino

Autre volet de l’arrêté préfectoral, il concerne le port du masque dans le Rhône et à Lyon. A l'extérieur, le masque est de nouveau obligatoire dans un rayon de 50 mètres autour des écoles, des gares, des centres commerciaux (peu importe leur taille) et des lieux de culte. Il est aussi obligatoire lors des manifestations et des rassemblements sur la voie publique, dans les concerts et festivals, dans les marchés et dans les files d'attente.