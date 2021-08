Lyon : coup d'envoi des travaux de sécurisation de la montée de Choulans

Les aménagements auront lieu la nuit pour ne pas trop perturber la circulation.



Alors qu’elle a été le théâtre de plusieurs accidents mortels ces derniers mois, la montée de Choulans du 5e arrondissement de Lyon va être repensée pour être sécurisée. Des travaux seront entrepris à partir de ce lundi et devraient s’étaler jusqu’au 17 septembre.

La vitesse sur l’axe sera réduite à 30km/h au lieu des 50 actuels et la voirie sera modifiée. En effet, la Métropole de Lyon a prévu la réduction à 2x1 des voies et va créer un couloir réservé aux bus et aux vélos.