Obligation vaccinale : une grève des pompiers de plusieurs semaines à Lyon ?

La Cour européenne des Droits de l'Homme a rejeté mercredi la requête du syndicat SUD.



Avec 672 pompiers (et quelques soignants), il espérait obtenir la suspension de l'obligation vaccinale pour les soldats du feu.

Face à ce revers, le syndicat a annoncé dans un communiqué de presse sa décision de poursuivre la procédure "jusqu'à épuisement de l'ensemble des voies de recours auprès du gendarme de l'Europe". Mais aussi de faire pression sur sa hiérarchie et le ministère de l'Intérieur en déposant un préavis de grève.

Ce dernier débutera ce samedi et se terminera... le 15 novembre. Durant deux mois et demi, les pompiers de Lyon, mais aussi de toute la France et des DOM-TOM sont appelés à cesser le travail "afin de protéger les agents non-vaccinés qui risquent aujourd’hui la suspension de leur engagement".