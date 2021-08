Près de Lyon un couple capturait des hérissons dans le but de les manger

A Villefranche-sur-Saône près de Lyon, un couple a été arrêté par la police dans la nuit de mardi à mercredi 25 août.



Le couple va être poursuivi en justice pour avoir capturé des hérissons, dans le but de les manger.

Selon journal Le Progrès, les policiers au cours d’une patrouille ont repéré un véhicule qui venait de s'engager dans le parc de Fontgraine à Villefranche-sur-Saône, interdit à la circulation.

À l'intérieur du véhicule, un couple et leur enfant, et une boîte contenant en tout sept hérissons que la femme souhaitait faire grossir. L’homme a reconnu en garde à vue vouloir manger les plus gros, et relâcher les autres.

Le couple, qui sera jugé en mars 2022, risque jusqu'à 3 ans de prison et 150 000€ d'amende pour enlèvement ou capture non autorisés d'espèce animale non domestique (espèce protégée).

Quant aux hérissons, ils ont été déposés au point relais de l'association Hirondelle à Dardilly.