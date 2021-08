L'OL gagne enfin à Nantes (0-1)

Ce vendredi soir, l'Olympique Lyonnais est allé chercher sa première victoire de la saison sur la pelouse de Nantes.



Ce ne fut pas facile pour les joueurs de Peter Bosz, pour la plupart héroïques en défense face aux multiples incursions bretonnes dans leur camp. Lucas Paqueta a été exceptionnel encore une fois, proposant des passes, des dribbles mais aussi des tacles de haute voltige. C'est d'ailleurs le Brésilien qui se créait l'occasion qui permettait à Moussa Dembélé d'ouvrir le score à la 35e minute.

Comme contre Clermont, Lyon avait ensuite énormément de mal à tuer le match et à concrétiser ses occasions. Malgré l'expulsion de Damien Da Silva et une fin de rencontre stressante, l'OL et Nantes en restaient là.

La prochaine rencontre des coéquipiers d'Anthony Lopes est programmée le 12 septembre avec la réception de Strasbourg après la trêve internationale.