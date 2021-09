Woodstower - L'édition 2021 est officiellement terminée !

Rendez-vous pour le festival Wintower en février !



Ce dimanche 29 août a fait résonner le point final du festival Woodstower qui a fait danser le Grand Parc Miribel Jonage pendant une semaine de lives incroyables ! Les artistes, plus talentueux et dynamiques les uns que les autres, ont assuré le show pour le plus grand plaisir des festivaliers qui ont très largement répondu présent : plus de 21 000 personnes ont assisté à l'évènement en tout !

Ces retrouvailles en bonne et due forme appellent un nouvel évènement qui viendra réchauffer le mois de février à Lyon : le festival Wintower, le jumeau hivernal de Woodstower qui vous fera danser du 11 au 13 février ! On a déjà hâte !

Un album regroupant toutes les photos prises pendant le festival est disponible ici !