Lyon : des soignantes de l’hôpital Jean-Mermoz victimes de malaises suspects

L’ambiance à l’hôpital privé Jean-Mermoz dans le 8e arrondissement de Lyon n’est pas au beau fixe depuis quelques semaines.



Le Progrès révèle qu’une enquête a été ouverte par le parquet après trois malaises suspects chez des soignantes de l’établissement. Nos confrères indiquent que les 1er, 19 et 23 août, deux aides-soignantes et une infirmière ont été retrouvées inconscientes. A chaque fois, les fait se sont déroulés le soir ou la nuit. Et à chaque fois, elles ont été intoxiquées à l’aide de médicaments glissés dans leurs boissons.

Face à la gravité de la situation, au climat délétère et la suspicion ambiante, la décision a été prise d’auditionner et de prélever les ADN et empreintes de tout le personnel du service impliqué.