Un bus TCL visé par des tirs d'arme à feu près de Lyon

Grosse frayeur mercredi soir pour le conducteur d'un bus TCL.



Alors qu'il circulait aux alentours de 21h30 chemin des Razes à Sainte-Foy-lès-Lyon, son véhicule, qui ne transportait pas de passagers à ce moment-là, a été la cible de tirs d'arme à feu.

Selon Actu17 qui révèle l'information, ce sont au moins cinq tirs qui ont été réalisés en direction du bus. Une seule personne serait actuellement recherchée par les enquêteurs.

La police est intervenue, ainsi que les pompiers qui ont pris en charge le conducteur, sous le choc et qui se verra attribuer 5 jours d'ITT. Et pour cause, les tirs ont été réalisés dans sa direction : le pare-brise du bus présentait quatre impacts. Et l'un des projectiles, qui proviendraient d'une arme de poing, est passé au travers pour se ficher non loin du siège conducteur.

Une enquête pour violences avec armes en réunion a été ouverte pour comprendre les circonstances de ce fait divers inquiétant, et retrouver leurs auteurs.