Zoo United Wall : une fresque participative à Villeurbanne

L’œuvre est à découvrir (uniquement pour les participants) à partir de samedi.



Après la fresque d’un gorille dans le quartier de la Part-Dieu, les équipes du Zoo Art Show ont pris place au cœur d’un nouveau site racheté par Vinci Immobilier à Villeurbanne.

C’est au 11 rue ligne de l’Est que 15 000 tags ont été inscrits sur six façades de deux bâtiments, soit entre 2500 et 3000 m2 de surface. Suite à un appel en avril dernier à se joindre à la plus grande fresque participative d’Europe, des milliers de Lyonnaises et de Lyonnais ont répondu en envoyant des messages de dix mots maximum en échange d’une participation financière de 5 euros.

"L’objectif de ce projet était d’abord de sortir de notre confinement", explique Antoine Roblot, le fondateur du Zoo Art Show qui a vu son festival interrompu plusieurs fois en raison de la crise sanitaire. "On ne voulait cette fois-ci pas proposer une fresque magnifique mais plutôt partir sur le fait de recouvrir ces deux bâtiments de tags. Le tag c’est l’essence même du graffiti et du street art. On voulait aussi faire participer les gens et qu’ils puissent s’exprimer", ajoute-t-il. Ces messages ont ensuite été inscrits sur les murs par un graffeur "assez connu à Lyon" mais souhaitant garder l’anonymat. Ce dernier a mis un peu plus d’un mois à tout retranscrire.

"Je voudrais un monde de différence et pas d’indifférence". "Je me fiche de faire bonne impression, je ne suis pas une imprimante". "C’est dans l’ombre que se révèle la lumière". "Je vous aime". "On a eu beaucoup de messages d’amour. Beaucoup de choses positives et d’humour comme des blagues et des demandes en mariage", raconte avec enthousiasme Antoine Roblot, le fondateur du Zoo Art Show. "On s’attend à avoir deux demandes en mariage sur le site ce week-end", confie-t-il.

La fresque sera en effet ouverte au public à partir de samedi et jusqu’au 10 septembre mais uniquement aux participants. Que le reste du public se rassure, une visite en 3D de l’œuvre sera proposée gratuitement sur le site du Zoo Art Show avant "d’autres surprises dans les prochaines semaines".

En ce qui concerne les deux bâtiments, ils seront en partie détruits d’ici un an pour laisser place à un nouveau projet.