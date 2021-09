TCL : un nouveau ticket famille à partir du 16 septembre

Un nouveau ticket famille va faire son arrivée dans quelques jours sur le réseau TCL.



Il sera proposé au tarif de 6 euros la journée du lundi au dimanche et permettra à un groupe de 2 à 5 personnes constitué d’au moins un adulte et un enfant mineur de prendre les transports en commun lyonnais. Les élus du SYTRAL ont voté sa mise en œuvre ce lundi matin à l’occasion du conseil syndical. Ce nouveau ticket famille sera mis en place à l’occasion de la semaine de la mobilité et à quelques jours des journées européennes du patrimoine.

"Nous avons souhaité simplifier ce titre afin de l’adapter à l’évolution du modèle familial traditionnel contribuant ainsi à rendre les transports en commun accessibles au plus grand nombre", explique Bruno Bernard, le président du SYTRAL. Le ticket famille était actuellement proposé au tarif de 6,20 euros et valable uniquement les mercredis, samedis ou dimanches.