Lyon - Dans le 7ème, un café-laverie vous attend !

Un concept unique à Lyon !



Finie l'époque où vous deviez vous occuper avec votre téléphone (ou vos doigts) en attendant que votre linge soit prêt à la laverie, Chez Machine a révolutionné les lessives !

Les gérants de ce nouveau concept à Lyon vous proposent d'allier la corvée au plaisir : pendant que vous attendez que votre linge soit propre, vous pouvez déguster de délicieuses pâtisseries, un café ou encore un thé ! L'établissement est séparé en deux espaces : l'espace laverie où se trouvent les machines à laver et sèche-linges, et un espace convivial et chaleureux pour attendre en toute tranquillité !

S'il fallait encore vous convaincre que le concept est génial, il reste un argument de taille ! Chez Machine s'engage pour l'environnement en mettant à votre disposition des machines basse consommation et des produits de saison issus du commerce local. De plus, si vous êtes vraiment flemmard et que vous voulez juste manger une pâtisserie, vous pouvez opter pour la formule Drop & Go qui vous permet de laisser le personnel de l'établissement s'occuper de votre linge !

Pour ceux qui auraient une super machine à laver chez eux mais qui voudraient tester le café de Chez Machine, la porte vous est grande ouverte Vous pouvez suivre toute l'actualité du café-laverie sur la page instagram @chezmachine_cafelaverie !