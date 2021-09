Lyon : la place de la République va se transformer en jardin géant

A compter de mercredi, et jusqu'à samedi, la place de la République va prendre des allures de jardin géant.



La place, située dans le 2e arrondissement de Lyon, va se transformer "en un bel espace végétalisé et pédagogique dédié au jardinage urbain", à l'occasion de l'événement Garden in République, apprend-on ce lundi.

En accès libre et ouvert à tous, ce nouvel espace sera "adapté aux besoins des Lyonnais qui souhaitent savoir comment entretenir soigner, planter ou bouturer", explique République-Grolée-Carnot dans un communiqué.

La marque, qui valorise le quartier de la Presqu'île, part d'un constat simple : "De plus en plus d’appartements, de balcons, bordures de fenêtres et terrasses se fleurissent ou s’habillent de diverses plantations. En 2020, 21 millions de foyers ont acheté au moins une plante et consacré de plus en plus de temps au jardinage. 92 % des Français ont un végétal à leur domicile et deux Français sur dix sur leur lieu de travail. Et surtout, les plantes sont perçues comme une source de bonheur et de plaisir".

L'événement Garden in République proposera donc des ateliers gratuits pour apprendre à bien planter ou construire son hôtel à insectes. Un jardinier sera présent sur place pour délivrer de précieux conseils, tous les jours de 17h à 19h, et une vente de plantes sera organisée pendant les quatre jours, de 12h à 19h.