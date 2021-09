Lyon : les lignes de bus Pleine Lune reprennent du service

Elles fonctionneront de nouveau ce jeudi.



A l'arrêt pendant l'été, ces lignes de bus effectuent quatre trajets, à 1h15, 2h15, 3h15 et 4h15 du matin les vendredis, samedis et dimanches, pour relier la presqu'île aux campus et résidences étudiantes.

La PL1 relie ainsi les Terreaux à l'INSA en passant par la Part-Dieu et Charpennes et la PL2 va de l'Hôtel de Ville à Grange-Blanche via Saxe-Gambetta et Mermoz-Pinel. La PL3 relie, elle, l'Hôtel de Ville au Campus Ouest Lyon en passant par Valmy.