La Fête de la Science célèbre son 30ème anniversaire !

L'évènement se déroulera du 1er au 11 octobre dans toute la Région Auvergne-Rhône-Alpes



Toute la région Auvergne-Rhône-Alpes met à l'honneur la science à l'occasion de la 30ème édition de la Fête de la Science ! Du 1er au 11 octobre, la science se dévoile à travers différentes expositions, ateliers, conférences et visites partout dans la Métropole de Lyon et dans la région :

Cette année encore, les chercheurs, médiateurs, entreprises et experts du Rhône et de la Métropole de Lyon se mobilisent pour vous faire découvrir le monde fascinant de la science, toutes les sciences ! Biodiversité, physique, histoire, archéologie, chimie, économie et bien d’autres… plongez dans l’émotion de la découverte grâce à cette programmation riche et variée, sur l’ensemble du département ! Source - Fêtedelascience-aura.com

Ce sont 30 ans de passion, de découvertes, de partage que marque cette année 2021, une année qui aura plus que jamais mis en lumière le caractère vital de la science dans notre société actuelle. À travers des discussions sur la place de la science, les disciplines qu'elle représente, des ateliers pratiques et grâce au savoir de nombreux spécialistes, cette édition anniversaire s'annonce très riche en connaissances et en partage.

Rendez-vous sur le site internet de l'évènement pour avoir accès à toutes les informations utiles !