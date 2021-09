Lyon Part-Dieu - La boutique consacrée à Harry Potter ouvre ses portes ce 10 septembre !

Le grand jour est enfin arrivé



Grande nouvelle pour tous les mordus de la saga Harry Potter : une boutique consacrée à l'univers des sorciers ouvre ses portes à Lyon ce vendredi 10 septembre ! C'est en plein coeur du centre commercial de la Part-Dieu que Le Repaire des Sorciers s'installe pour le plus grand bonheur des Potterheads lyonnais.

C'est une multitude de goodies, d'accessoires vus dans les films, de livres, de déguisements, de peluches et de gadgets qui seront à votre disposition dans la boutique. Vous pourrez également y retrouver les bonbons de Bertie Crochue et bien d'autres surprises.

Philippe Montaulieu, porteur du projet, a accordé un entretien à nos confrères du Progrès lors duquel il a expliqué le projet plus en détail :

On avait trouvé la communauté très forte et on savait qu’on s’implanterait un jour ici. Ce n’est pas juste un magasin pour acheter des produits, c’est un lieu d’échange pour les passionnés. On veut voir les enfants s’émerveiller.