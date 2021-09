Un exercice de sécurité organisé sur le site industriel Rhône-Saône-Engrais au nord de Lyon

Un exercice de sécurité civile est organisé ce mardi matin sur le site industriel Rhône-Saône-Engrais à Villefranche-sur-Saône.



Cet exercice a pour but de vérifier l’efficacité des dispositifs de sécurité et à améliorer la coordination entre les services de l’État, les collectivités, les observatoires et les exploitants.

A noter que la sirène PPI (Plan Particulier d’Intervention) sera activée au début et à la fin de l’opération, tandis que des équipages de force de l’ordre et des services de secours seront mobilisés et déployés en configuration réelle pour tester en conditions opérationnelles le déploiement du plan

Dans un communiqué, la préfecture du Rhône appelle la population à ne pas s’inquiéter.