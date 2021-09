Lyon : le nouveau cinéma UGC de la Part-Dieu ouvre ses portes ce samedi

Les premiers spectateurs sont attendus ce week-end.



"La Part-Dieu se devait d’avoir un cinéma digne de ce nom". A quelques jours de l’ouverture du nouveau cinéma UGC Ciné-Cité du centre commercial du 3e arrondissement de Lyon, Franck Chapon, le directeur des cinémas UGC de Lyon a ouvert en avant-première à notre rédaction les portes du lieu qui deviendra dès ce week-end le plus grand cinéma d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Il faudra désormais se rendre dans la nouvelle extension du centre commercial au niveau des "Tables". L’entrée se fera d’ailleurs juste à côté de Bioburger. Les spectateurs seront accueillis dans un atrium haut de 17 mètres particulièrement lumineux imaginé par l’architecte Alberto Cattani. Le cinéma s’étend désormais sur 15 000 m2 avec 18 salles réparties sur trois étages, soit 3 101 places. Des fauteuils seront équipés de rehausseurs intégrés dans certaines salles pour permettre un meilleur confort pour les enfants. Les espaces entre les fauteuils ont également été agrandis.

L’une des autres nouveautés du site concerne la programmation. Alors que l’ancien cinéma de la Part-Dieu ne proposait que des films en VF, la VO fait (enfin) son arrivée. "On va effectivement contenter nos spectateurs avec la VF puisque c’est l’ADN de la Part-Dieu 1.0. La Part-Dieu 2.0 aura aussi de la diversification dans le traitement de la version On va aussi travailler et inviter nos spectateurs qui aiment la VO", explique le directeur des cinémas UGC de l’agglomération lyonnaise.

"Chaque film trouvera sa place et chaque spectateur trouvera son film. On attendait vraiment d’avoir un outil à la dimension de notre ADN UGC avec une programmation diversifiée", résume-il dans un sourire.

Le cinéma ne sera pas la seule activité des lieux puisque deux salles pourront être louées pour des évènements privés. Des avant-premières, des rencontres avec les équipes de films, des soirées thématiques autour de films documentaires ou films cultes, des festivals ou encore des programmations d’opéras sont également prévus.

L'ouverture aura lieu ce samedi avec des offres exceptionnelles, et notamment un an de cinéma à gagner.