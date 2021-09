L'OL affronte ce jeudi Glasgow pour son retour en Europa League

Les Lyonnais se déplacent à Glasgow pour affronter le Rangers FC pour le compte de la première journée de phase de poules.



Pour ce retour sur le devant de la scène européenne, il faudra faire impression "dans une compétition européenne avec des grosses écuries" : "On est motivés et on a envie de bien faire", a affirmé Karl Toko-Ekambi en conférence de presse d'avant-match.

Les Gones pourront s'appuyer sur leur dernier match face à Strasbourg, marqué par une meilleure maitrise : "Face aux Rangers, ce sera un tout autre match. On est à l'extérieur, face un adversaire différent et dans une autre complétion. On va donner le maximum. On doit d'abord appliquer nos principes de jeu, penser à nous et à notre jeu et on verra ensuite la façon de mettre notre adversaire en difficulté", a commenté l'attaquant lyonnais peu en forme en ce début de saison.

Privé du prolifique Moussa Dembélé, blessé, Peter Bosz devra tout de même parvenir à mener son équipe à la victoire : "On a plusieurs possibilités pour le remplacer, on peut changer de système ou le remplacer en pointe", a détaillé le technicien lyonnais sans en dévoiler plus.

L'entraineur néerlandais de l'OL pourra compter en revanche sur la présence de Guimaraes et Paqueta, mais aussi sur celle de Shaqiri, qui a pu bénéficier d'une dérogation malgré un statut vaccinal incomplet, et qui évitera une quarantaine à son retour en France.

"Toute l'équipe doit bien jouer et progresser. Contre Strasbourg c'était mieux. Ce n'est pas seulement la défense qui doit faire mieux mais tout le bloc équipe", a insisté Peter Bosz qui espère ne pas rater ses débuts européens sous les couleurs lyonnaises.

Une victoire permettrait en tout cas aux Lyonnais d'aborder plus sereinement leur déplacement à Paris dimanche soir en Ligue 1.