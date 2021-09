Journées du Patrimoine 2021 : que faire ce week-end à Lyon ?

Le thème à l’honneur cette année est "Jeunesse et Patrimoine".



Les Journée européennes du Patrimoine se déroulent ce samedi et ce dimanche avec plus de 300 sites ouverts sur la Métropole de Lyon.

De nombreux lieux accueilleront le public gratuitement tout le week-end avec au bout des visites, des ateliers et d’autres nombreuses animations.

Le rendez-vous est par exemple donné à l’Hôtel de Ville de Lyon, au musée des Beaux-Arts, au Théâtre des Célestins, à la bibliothèque de la Part-Dieu, à la Maison des Canuts, à la Maison de la Danse…

Les musées de la capitale des Gaules ouvriront leurs portes gratuitement comme le musée des Confluences, le musée des Beaux-Arts, le musée Jean Couty, le musée de l’imprimerie et de la communication graphique, les Archives municipales de Lyon sans oublier le Centre d’Histoire, de la Résistance et de la Déportation et la Halle Tony Garnier où des visites guidées sont organisées.

A noter également des activités aux Hospices Civils de Lyon comme des visites du centre de biologie, des ruches mais aussi des blocs opératoires.

Le pass sanitaire est demandé sur l’ensemble des sites.

Tout le programme de ces Journées européennes du patrimoine est à retrouver ici