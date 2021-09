L’Olympique Lyonnais a presque réussi l'exploit face au PSG (2-1)

L’intensité s’est fait sentir dès le début du match.



À la 3e minute, la première action est lyonnaise suite à une récupération de balle au milieu de terrain. La frappe de Caqueret passe malheureusement au-dessus.

Les Parisiens répondent tout de suite après avec une percée de Messi qui tente de servir Mbappé, finalement titulaire malgré les rumeurs. La défense rhodanienne parvient à dégager in extremis.

S’en suit une longue phase d’attaque/contre-attaque, aucune équipe ne brille plus qu’une autre jusqu’au quart d’heure de jeu. À noter la très bonne forme de Toko-Ekambi qui multiplie les appels sur son côté gauche.

À la 31e, à la suite d’une contre-attaque parisienne, Mbappé sert Messi grâce à une petite talonnade. La Pulga se retrouve toute seul devant la cage et il faut un superbe arrêt du pied de Lopes pour sauver les Gones.

Le génie argentin s’illustre à nouveau à la 36e minute sur un coup franc aux 25 mètres. Il enroule parfaitement son ballon du pied gauche et trouve l’arête du but lyonnais. Les coéquipiers de Denayer ont eu de la chance.

Le score reste nul et vierge quand les joueurs rentrent aux vestiaires. Mi-temps.

De retour sur le terrain, l’OL maintient sa politique de pressing et le match repart sur les mêmes bases d’intensité. Les parisiens sont cependant un peu plus présents dans la moitié de terrain lyonnaise que lors de la première période.

Mais à la 55e minute, Lucas Paqueta se soustrait de la défense du PSG pour recevoir la passe de Toko-Ekambi. Le Brésilien marque du gauche en trompant Donnarumma : 0-1.

Hélas à la 62e, Neymar aggripe le cou de Malo Gusto pour le faire tomber. Dans sa chute, le jeune Français déséquilibre le Brésilien. Turpin n'y voit que du feu : penalty. Et le dribbleur ne tremble pas face à Lopes, il égalise : 1-1.

Après cela, les Parisiens retrouvent la confiance et se projettent encore plus vers la surface lyonnaise. En toute fin de match, Icardi place une tête et arrache la victoire : 2-1.