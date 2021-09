Lyon - Lady Gaga en concert au centre commercial Westfield Part-Dieu !

Il s'agira d'un évènement virtuel !



Alors qu'elle dévoilera son nouvel album en duo avec Tony Bennett le 1er octobre prochain, Lady Gaga prépare un grand évènement avec Westfield ! Après avoir récemment racheté le centre commercial La Part-Dieu, le groupe Unibail-Rodamco-Westfield mise sur un projet de taille pour promouvoir l'album Love For Sale : un concert en livestream donné par la chanteuse et retransmis dans plusieurs centres commerciaux Westifeld partout dans le monde.

Le concert sera diffusé sur un écran géant au niveau 0 du centre commercial à partir de 19h30 ce jeudi 30 septembre ! En ce qui concerne l'accessibilité, il faudra être muni d'une des 250 places gratuites disponibles dès le 20 septembre prochain. Vous pouvez vous inscrire gratuitement ici pour visionner le concert depuis chez vous !

Lors de cet évènement, vous aurez la possibilité de faire des dons à destination des deux associations défendues par Lady Gaga et Tony Bennett, la Born This Way Foundation et Exploring theARTS.