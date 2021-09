Lyon - Le retour de la célèbre Vogue des Marrons approche !

Un évènement incontournable du quartier de la Croix-Rousse !



C'est un évènement qui a cruellement manqué au lyonnais en 2020 : la Vogue des Marrons s'apprête à faire son grand retour après son annulation l'année dernière !

Les festivités se tiendront à compter du 2 octobre, et ce pendant 6 semaines de retour en enfance puisque la vogue ne pliera bagage que le 14 novembre prochain ! Manèges à sensations, visites de manoir hanté, pommes d'amour, peluches à attraper et bien d'autres instants de partage et de convivialité vous donnent rendez-vous au coeur de la Croix-Rousse.

Toutefois, les mesures sanitaires en vigueur seront à appliquer comme l'annoncent les organisateurs :

Le strict respect du protocole sanitaire national en cours pour les fêtes foraines, qui prévoit le contrôle du pass sanitaire pour accéder aux manèges et stands par chaque forain.

Toutes les informations sont à retrouver ici !