Du 11 au 15 octobre, la gare lyonnaise se transforme



Pour sa 8ème édition, l'évènement culinaire organisé par la SNCF, Chefs en Gare, s'invite à la gare Lyon-Perrache ! Du 11 au 17 octobre, ce sont 30 gares françaises qui accueillent des chefs et qui mettent à l'honneur la gastronomie.

Loin de se montrer élitiste, l'évènement accueille chefs professionnels, étudiants en hôtellerie ou encore influenceurs et amateurs ! De nombreux foodtrucks, ateliers et démonstrations seront au programme pendant cette semaine consacrée à la gastronomie, de quoi rendre votre passage à la gare beaucoup plus intéressant !

Toutefois il ne s'agit pas que de découverte puisque l'évènement est en réalité un concours à l'issue duquel seront sélectionnées les meilleures recettes de chaque région ! Découvrez le programme culinaire de la gare Lyon-Perrache ici !