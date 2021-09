Saint-Priest - Un zèbre et un cheval échappés d'un cirque en ville ! (vidéo)

Décidément, les animaux aiment s'échapper à Lyon !



Ce mardi 21 septembre, quel ne fût pas l'étonnement d'un automobiliste qui se rendait au travail aux alentours de 6h et qui a croisé un zèbre et un cheval sur la chaussée à Saint-Priest ! Les deux animaux s'étaient échappés de leur cirque un peu plus tôt et vadrouillaient dans la ruesavant d'être redirigés vers leur enclos par l'équipe du cirque et la Direction Départementale de la Sécurité Publique.

Fort heureusement, les animaux ont été ramenés sains et saufs et n'ont causé aucun accident pendant leur virée urbaine. Cet évènement fait d'ailleurs écho à l'évasion d'un buffle et d'un dromadaire qui avaient eux aussi décidé de s'offrir une balade dans les rues de Feyzin ce lundi 20 septembre !

