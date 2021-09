Lyon a la piste cyclable la plus fréquentée de France !

La piste cyclable des quais du Rhône est, depuis le début de l'année, l'axe cyclable le plus fréquenté de France.



Elle se trouve devant la rue de Rivoli et le boulevard Sébastopol à Paris. Depuis le 1e janvier dernier, ce sont 2 522 250 cyclistes qui ont été comptabilisés sur la piste entre le pont Wilson et le pont Lafayette, selon les données relevées par Eco-counter. Le 7 septembre dernier, pas moins de 16 244 passages à vélo ont été enregistrés.

"La fréquentation de cet axe, situé sur la rive gauche du fleuve, est aussi largement supérieure à celles de pistes de villes cyclables aussi réputées que Constance ou Fribourg en Allemagne ou Strasbourg en France", assure la Métropole de Lyon.

"Le record que la Métropole vient d’enregistrer sur cet axe qui sera élargi avec une piste de 4 mètres et aménagé entre mars et décembre 2022 dans le cadre des travaux de la ligne 1 des Voies Lyonnaises illustre et justifie la politique de mobilité que nous menons", a souligné Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon.