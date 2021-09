Déplacement d'Emmanuel Macron à Lyon : des perturbations à prévoir dimanche et lundi

Le quartier de la préfecture du Rhône dans le 3e arrondissement sera complètement bouclé.



C'est là que doit se tenir le Dîner des Grands Chefs dans le cadre du SIRHA. La décision a été prise d’interdire la circulation dans un périmètre important, des sorties du pont Lafayette jusqu’à la rue de la Part-Dieu, du quai Augagneur jusqu’à l’avenue Maréchal de Saxe. Voitures, piétons, cyclistes ne pourront pas accéder à cette zone du dimanche 15h au lundi 11h.

La circulation des véhicules sera interdite :

• rue Servient entre l'avenue Maréchal de Saxe et le quai Victor Augagneur ;

• rue Pravaz ;

• rue Pierre Corneille entre le cours Lafayette et la rue de la Part-dieu ;

• rue Dunoir entre la rue Pierre Corneille et l'avenue Maréchal de Saxe ;

• cours de la Liberte entre le cours Lafayette et la rue de la Part-dieu ;

• rue de Bonnel entre le quai Victor Augagneur et l'avenue Maréchal de Saxe ;

• rue Rabelais entre l'avenue Maréchal de Saxe et le quai Victor Augagneur ;

• quai Victor Augagneur entre le pont Lafayette et la rue de la Part-dieu ;

• rue de Sevigne entre la rue de la Part-dieu et la rue Servient ;

• rue Commandant Dubois entre la rue de la Part-dieu et la rue Servient.

Une interdiction de stationner son véhicule sera également appliquée du dimanche 6h au lundi 11h, dans un périmètre plus restreint mais qui reste important.

Le stationnement des véhicules, y compris pour les cycles et les deux-roues, sera interdit :

• rue Pravaz des deux côtés ;

• rue Servient des deux côtés, sur la partie comprise entre l'avenue Maréchal de

Saxe et le quai Victor Augagneur ;

• rue Pierre Corneille des deux côtés, sur la partie comprise entre la rue de

Bonnel et la rue Servient ;

• rue Dunoir des deux côtés, sur la partie comprise entre la rue Pierre Corneille et

l'avenue Maréchal de Saxe ;

• rue de Bonnel des deux côtés, sur la partie comprise entre le quai Victor

Augagneur et l'avenue Maréchal de Saxe ;

• cours de la Liberté sur la partie comprise entre la rue Servient et la rue de

Bonnel ;

• quai Victor Augagneur des deux côtés, sur la partie comprise entre le pont

Lafayette et la rue Servient.

Certaines lignes de transports en commun seront également impactées :

• Dimanche 26 et lundi 27 septembre : tramway T1 et ligne C9 ;

• Lundi 27 septembre : ligne C1, C4 et C5 ;

Les riverains devront se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile pour leurs déplacements au sein de ce périmètre.