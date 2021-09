Un appel à témoins lancé pour retrouver un homme disparu à Lyon

La police nationale du Rhône a lancé ce vendredi matin un appel à témoins pour retrouver Fabien Pages, un homme âgé d’environ 45 ans.



L’individu, aux cheveux châtains et aux yeux marron clair, a disparu depuis ce mercredi 16h30, après avoir été vu dans le quartier de Lyon Part-Dieu. D’une taille d’1m75 et de corpulence moyenne, l’homme portait alors un jean bleu, une chemise et une veste en tissu noir. Il a de nombreuses micro-cicatrices sur le visage.

Toute personne susceptible de détenir des informations est priée de contacter le commissariat de Meyzieu au 04 72 45 12 30 ou directement au 17.