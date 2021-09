Emmanuel Macron annonce à Lyon la création d'un centre d'excellence pour la gastronomie

Emmanuel Macron était dimanche soir à la préfecture du Rhône pour le Dîner des Grands Chefs.



Avant de se rendre ce lundi matin au Sirha à Eurexpo, le Président de la République a annoncé la création d'un centre d'excellence pour la gastronomie.

"Je vais mettre d'accord les amateurs de rugby et les amateurs de football, c'est le Marcoussis, en quelque sorte, de la cuisine, des métiers de la table et du culinaire que nous voulons faire ou le Clairefontaine de ces métiers-la. Aider, pas à faire la formation initiale, mais à former pour arriver à l'excellence, à s'entraîner vers les grandes compétitions et à préparer nos athlètes que vous êtes pour gagner au nom des couleurs de la France et nous défendre. C'est extrêmement important et c'est vrai qu'on l'avait délaissé", a déclaré le chef de l’Etat.

"Nous serons là pour investir et c'est vrai que Lyon, la région sont un épicentre de cette excellence, mais nous défendrons avec l'ensemble de la Team France, justement, ces arts de la table, ces métiers culinaires et tout ce que vous représentez. Donc, oui, nous allons y aller pour ce centre d'excellence français. C'est décidé", a-t-il ajouté.