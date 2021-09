Lyon - Nouveau record avec une pizza comportant 834 fromages !

Nouvelle entrée au Guinness World Records !



Les amoureux de fromage vont être au paradis en apprenant la nouvelle : exit la pizza 3 fromages, il existe désormais une pizza comportant 834 fromages (et que des fromages français) !

C'est lors du Sirha que le record, précédemment établi à 257 fromages sur une pizza, a été terrassé par le youtubeur Morgan VS, le fromager François Robin et le chef Julien Serri. Le trio a réussi à incorporer 834 fromages sur une seule et unique pizza, de taille standard, après 14 mois de recherche de fromages.

Alors, oseriez-vous y goûter ?