Braquage raté d’un fourgon près de Lyon : trois hommes mis en examen et écroués

Trois des quatre individus ayant participé au braquage raté d’un fourgon blindé vendredi à Solaize ont passé la nuit derrière les barreaux.



Ce mardi, ils ont été provisoirement écroués, quatre jours après avoir été interpellés.

Selon le Progrès, le parquet de Lyon les a mis en examen pour tentative de vol en bande organisée, recel de vol en bande organisée, destruction d’un bien d’autrui par moyen dangereux et association de malfaiteurs.

Il s’agit de trois habitants de Villefranche-sur-Saône et du Beaujolais âgés de 18, 23 et 36 ans. Hormis le plus âgé déjà condamné aux assises pour braquage, les deux autres jeunes malfaiteurs apparaissent comme extrêmement inexpérimentés.

Pour rappel, les braqueurs avaient tenté de mettre la main sur le chargement d’un fourgon blindé et banalisé sur l’aire d’autoroute de Solaize sur l’A7 vendredi matin. N’y arrivant pas, ils avaient abandonné leur objectif, mis le feu à l’un de leurs véhicules avant de prendre la fuite en Audi RS6.

La course-poursuite avec les forces de l’ordre n’avait ensuite pas duré longtemps. Une petite dizaine de minutes et la BRI cueillait trois des quatre individus à Chuzelles dans le Nord-Isère. Un quatrième homme est activement recherché.