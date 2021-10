De nouvelles photos de Lyon depuis l'espace de Thomas Pesquet !

L'astronaute français a publié de nouveaux clichés de la capitale des Gaules.



Les photos ont été prises depuis l'espace à travers un hublot de la station spatiale internationale. On reconnait facilement les toits rouges des quartiers historiques de Lyon, l'expansion vers l'Est de la métropole et même le Parc OL de Décines, tout en haut à droite du premier cliché.

La publication du pilote scientifique est accompagnée d'un long texte vantant les charmes de la cité des Lumières. Pesquet songe notamment aux bouchons, les palais culinaires de Lyon.

Sur les deux photos, on remarque également la différence de couleur entre le Rhône et la Saône. Le voyageur spatial émet l'hypothèse que cela est dû à un récent épisode de pluie "en amont de l'un des deux cours d'eau".