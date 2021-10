Ligue des Champions : l'OL féminin réussit son entrée face à Häcken

Les Lyonnaises jouaient ce mardi soir leur premier match de poule de Ligue des Champions.



Un déplacement sur la pelouse suédoise d’Häcken qui a vite été maîtrisé par les joueuses de Sonia Bompastor. L'OL féminin a dominé la rencontre et s'est imposé 3 à 0.

Outre les trois points et cette belle victoire, on retient aussi le retour sur la pelouse d’Ada Hegerberg. Blessée et absente des terrains depuis 625 jours, l’attaquante norvégienne est entrée en jeu à la 78e minute.