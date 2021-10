Des fonds de l'Etat pour le téléphérique et les futurs tramways à Lyon

L'Etat va sortir le chéquier.



En France, c'est une enveloppe de 900 millions d'euros qui va être débloquée pour soutenir des projets de transports collectifs dans les agglomérations autres que Paris et Marseille.

Pour la Métropole de Lyon, Jean Castex a annoncé ce mercredi prévoir une aide de 81 millions d'euros. La collectivité avait soumis huit dossiers à Matignon. Et le gouvernement a décidé de n'en retenir que sept.

La somme la plus importante concerne le futur tramway T9 entre Villeurbanne et Vaulx-en-Velin puisque l'Etat le cofinancera à hauteur de 33,8 millions d'euros. Une part non négligeable des 224 millions du projet.

Pour le T6 nord, qui reliera les Hôpitaux Est au campus de la Doua et estimé à 140 millions d'euros, le montant de l'Etat sera de 16,97 millions d'euros.

Viennent ensuite 15,8 millions d'euros débloqués pour aider à la réalisation du tramway T10, entre Gerland, Saint-Fons et Vénissieux.

L'Etat a estimé que le projet de téléphérique des écologistes entre Francheville et Lyon méritait d'être co-financé. Sur les 160 millions nécessaires pour le réaliser, Jean Castex souhaite injecter 7,01 millions d'euros.

Pour conclure avec les tramways, une aide de 3 millions d'euros sera allouée à l'augmentation de la capacité des tramways T1 et T2.

Enfin, le reste de l'enveloppe ira aux bus TCL. Avec 2,84 millions d'euros dédiés à la création de lignes de Bus à haut niveau de service entre Lyon-Part-Dieu et Sept Chemins à Vaulx-en-Velin mais aussi Genas-Saint-Exupéry. Et 1,94 million d'euros pour améliorer les lignes de bus fléchées par le Sytral.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes bénéficiera aussi d'aide de l'Etat. Son projet de BHNS entre Trévoux et Lyon sera cofinancé à hauteur de 9,73 millions d'euros.