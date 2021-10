Une trentaine de moutons dans les rues de Lyon jusqu'à samedi

Une étrange population va arpenter les rues de Lyon ces prochains jours.



Baptisé "la Petite Transhumance du Grand Lyon", le convoi est organisé par le collectif "la Bergerie Urbaine", très implanté dans la région lyonnaise.

"On a l'habitude de dire que notre métier c'est berger urbain. On entretient des terrains sur la Métropole de Lyon grâce au pâturage des moutons, de manière nourricière et écologique donc. On s'occupe au total de 12 hectares répartis sur six communes différentes", explique Bastien Massias, salarié de la Bergerie.

En ce qui concerne ce troupeau, les 25 animaux qui y participent sont parqués à Collonge-au-Mont-d'Or. Ces derniers sont habitués de ce genre de manifestation puisqu'ils ont été élevés au contact du milieu urbain. "L'objectif de la Transhumance est de faire une sensibilisation grand public. Au quotidien, on effectue des opérations similaires, cette fois-ci, c'est un peu plus gros", poursuit le berger.

Car en effet, les moutons se sont élancés ce jeudi matin du parc de la Tête d'Or (Lyon 6) pour rejoindre le parc de Gerland (Lyon 7) en passant par les quais du Rhône, sans gêner la circulation. Ce vendredi, ils rallieront le parc de Parilly. Enfin, le samedi, ils arriveront au parc de la Commune de Paris à Villeurbanne en fin de journée. Le parcours fait un total de 25 km et sera ponctué par de régulières pauses pédagogiques.